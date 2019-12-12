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Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ardışık arama yöntemi ile mahrem 'abiler' tarafından aranan TSK mensubu 24 ve askeri öğrencilikten ilişiği kesilen 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

12.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:59Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
merkezli 11 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, ardışık arama yöntemi ile mahrem 'abiler' tarafından aranan TSK mensubu 24 ve askeri öğrencilikten ilişiği kesilen 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalama kararı çıkarılan 25 kişiden 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında; sabit/kontörlü/ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemi ile mahrem abiler tarafından aranan TSK mensubu muvazzaf üsteğmen, teğmen, astsubay, uzman çavuş rütbelerinde toplam 24, askeri öğrencilikten ilişiği kesilen 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişiye yönelik olarak, Konya merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, il dışında bulunan 10 şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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