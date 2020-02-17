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Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen çoğunluğu muvazzaf asker toplam 16 kişiye operasyon düzenlendi.

17.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:17Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
merkezli 11 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen çoğunluğu muvazzaf asker toplam 16 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12'si muvazzaf asker, 2'si ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 16 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 11 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 7 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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