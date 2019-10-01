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Konya merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

Konya merkezli 18 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan yürütülen soruşturmada, 44'ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

01.10.2019 09:45Konya merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı
Konya merkezli 18 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan yürütülen soruşturmada, 44'ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu belirlenen "mahrem imamların" ifadeleri doğrultusunda TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu tespit edilen 44'ü muvazzaf asker olmak üzere 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda daha önceden ihraç edilen askerlerin de aralarında olduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.
(İbrahim Yetkin/İHA)

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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