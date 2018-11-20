Konya Merkezli 21 İlde Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Konya
merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında hava kuvvetlerinde görevli muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt mensubu ve örgüt militanlarına mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen 21 ilde 40' muvazzaf asker 50 şüpheli zanlının Hava Kuvvetleri Komutanlığı
mensubu olduğu ve aralarında pilotların da bulunduğu öğrenildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Devam eden operasyonlar kapsamında gözaltıların sürdüğü öğrenildi. - KONYA