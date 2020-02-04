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Konya merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Konya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sözde mahrem sorumlusu oldukları iddia edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

04.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:40Konya merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı
'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sözde mahrem sorumlusu oldukları iddia edilen 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sözde mahrem sorumlusu oldukları öne sürülen toplam 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün sabah saatlerinde Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(İbrahim Yetkin/İHA)

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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