Konya Merkezli 24 İlde Fetö Operasyonu: 34 Gözaltı Kararı

04 Aralık 2018 Salı 10:33



04 Aralık 2018 Salı 10:33

Konya merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararıPolisin eş zamanlı düzenlediği operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alınırken, 19 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyorKONYA - Konya merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alınırken, 19 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY 'Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 34 muvazzaf asker hakkında 24 ilde yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda Konya ve diğer iller olmak üzere toplamda 15 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 19 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.