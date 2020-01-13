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Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 11 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.

13.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:42Konya merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan 11 zanlıdan 5'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, örgütün TSK'deki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve aralarında muvazzaf asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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