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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:21Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheli ise aranıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 'mahrem imamların' verdikleri ifadeler doğrultusunda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faliyet gösterdikleri öne sürülen, aralarında muvazzaf subaylar ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma 6 şüpheliyi yakalamak için operasyonu sürdürüyor.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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