Konya Merkezli 6 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Konya
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri personeli 10 muvazzaf gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce gözaltına alınan bazı şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 10 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Konya, Adana
, Ankara
, Eskişehir
, Çanakkale
ve Balıkesir
'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Hava Kuvvetleri personeli olduğu öğrenilen 1'i subay, 9'u astsubay 10 muvazzaf yakalandı.
Şüphelilerin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Konya
13 Aralık 2018 Perşembe 17:23