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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.

23.10.2019 10:16Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Konya merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 19 zanlıdan 11'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında muvazzafların da olduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 11'ini yakaladı.
Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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