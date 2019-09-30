Haberler » 3. Sayfa » Haber

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf asker 11 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) içerisinde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

30.09.2019 10:52Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8'i muvazzaf asker 11 gözaltı kararı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) içerisinde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK içerisinde mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 8'i muvazzaf astsubay olmak üzere 11 şüpheli belirlendi. Yapılan çalışmalar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:39 Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac için cenaze töreni düzenlendi
16:39 Dehşet veren o anlar saniye saniye böyle görüntülendi
16:34 Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi
16:34 Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
16:34 İTÜ'lü genci öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi
16:33 Antalya'da şüpheli valiz
16:27 Başkent'te halk otobüsü kazası güvenlik kamerasına yansıdı