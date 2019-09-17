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Konya merkezli ByLock operasyonunda 29 gözaltı kararı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

17.09.2019 09:24Konya merkezli ByLock operasyonunda 29 gözaltı kararı
Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı ve "Bylock" programı kullandıkları ve örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen öğretmen, avukat, doktor gibi farklı meslek gruplarından aralarında kadınların da bulunduğu 10'u kadın 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli Eskişehir, İstanbul, Erzurum ve Erzurum'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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