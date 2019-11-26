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Konya merkezli FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

Konya merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri personele mahrem imamlık yaptığı tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

26.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:40Konya merkezli FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı
merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri personele mahrem imamlık yaptığı tespit edilen 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla askeri personellere mahrem imamlık yapan 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon doğrultusunda, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 ilde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Haklarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor. Operasyonda 19 şahıs gözaltına alınırken operasyonun devam edeceği öğrenildi.
(İbrahim Yetkin/ İHA)

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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