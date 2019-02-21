Konya Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Konya
merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün TSK
'ya yerleştirdiği personele "mahrem abilik" yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem abilik" yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
TSK, Konya, Güncel
Kaynak: AA