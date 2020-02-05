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Konya merkezli "mahrem imam" operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı

Konya merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 50 şüpheliden 12'si daha gözaltına alındı.

05.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:20Konya merkezli
merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 50 şüpheliden 12'si daha gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 zanlıdan 12'si daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Konya merkezli 22 ilde, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince zanlılardan 15'i gözaltına alınmıştı.

Konya, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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