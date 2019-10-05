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Konya merkezli "sahte engelli raporu" operasyonu

Konya merkezli 5 ilde "sahte ve usulsüz engelli raporu" aldıkları ve bu işlemlere aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

05.10.2019 12:16Konya merkezli
Konya merkezli 5 ilde "sahte ve usulsüz engelli raporu" aldıkları ve bu işlemlere aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kadınhanı ilçesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı S.B. ile bazı hastane çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin çok sayıda kişiye sahte engelli sağlık raporu aldırdıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir zanlı daha yakalandı.
Böylece gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.
Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kadınhanı ilçesinde SGK çalışanı S.B. ile Konya'daki bazı hastane çalışanlarının, çok sayıda kişiye sahte engelli sağlık raporu aldırdıkları bilgisine ulaşmıştı.
Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Konya Numune Hastanesinden sahte ve usulsüz engelli sağlık kurulu raporu alınmasında 19 kişinin aracılık yaptığını tespit etmişti.
Harekete geçen ekipler, 24 Eylül'de aralarında hastane çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi ile raporlarındaki engel oranının değiştirildiği belirlenen 7 kişiye yönelik, Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatmış, şüphelilerden 21'ini gözaltına almıştı.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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