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Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Konya merkezli 2 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 357 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 503 obje ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

29.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:34
merkezli 2 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 357 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 503 obje ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçeleri ile 'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen 15 adrese düzenlenen operasyonda, 357 sikke ile takı, kolye, bilezik, mühür ve küpelerden oluşan tarihi eser niteliğinde 503 obje, 3 dedektör, silah ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Operasyonda, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçunu işledikleri iddiasıyla 11 zanlı yakalandı.
Konya merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Adana, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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