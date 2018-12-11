Konya Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

11 Aralık 2018 Salı 11:37



11 Aralık 2018 Salı 11:37

Konya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir grubu takibe aldı.Delillerin toplanmasının ardından Konya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.Operasyonda, 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden H.T'nin, bir hastanenin eczanesinde çalıştığı öğrenildi.Baskın yapılan yerlerde narkotik dedektör köpeği "Ares" ile yapılan aramalarda, 75 gram esrar, 662 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve bir tabanca ele geçirildi.Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.Aynı soruşturma kapsamında daha önce 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi.