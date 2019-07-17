17.07.2019 12:03
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Konya merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Konya merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Konya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi yakalandı.

Konya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarını işledikleri iddia edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul ve Mersin'de düzenledikleri operasyonda, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerinde bulunamayan 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, Güncel

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