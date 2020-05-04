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KONYA Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792 yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesi

Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792 yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesiMEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan, Konya'ya göç etmesinin 792'nci yıl dönümü törenleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece protokol üyelerinin katılımıyla ve sosyal mesafe kuralları doğrultusunda gerçekleşti.

04.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:57
Mevlana'nın Konya'ya göçünün 792 yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesi
MEVLANA'nın ailesiyle birlikte Karaman'dan, Konya'ya göç etmesinin 792'nci yıl dönümü törenleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece protokol üyelerinin katılımıyla ve sosyal mesafe kuralları doğrultusunda gerçekleşti. Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya göç etmesinin yıl dönümü nedeniyle her yıl geniş kapsamlı ve temsili karşıla töreni düzenleniyordu. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sade bir tören düzenlendi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve sınırlı sayıda protokol üyesi katıldı. Maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uyulan törende Mevlana'nın sandukası başında Kuran'ı Kerim ile 'Gülbank' (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) dua okundu. MEVLANA'NIN KONYA'YA GÖÇÜ
Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan Anadolu'ya geçtikten sonra, önce Erzincan'da, ardından da Karaman'da konakladı. 7 yıl Karaman'da kalan Mevlana'nın babası Muhammed Bahaeddin Veled, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın, daveti üzerine 1228 yılında Konya'ya göç etti. KONYA Mevlana’nın Konya’ya göçünün 792 yılı törenlerine koronavirüs düzenlemesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, Karaman, Konya, Güncel, Haber

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