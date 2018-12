Konya Mevlevi Postnişini, Sema, Bir Şov veya Gösteri Değil, Zikirdir

09 Aralık 2018 Pazar 10:56



Mevlevi Postnişini, Sema, bir şov veya gösteri değil, zikirdirKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, Mevlevilikte sema ayinlerinin bir gösteri veya şov olarak değerlendirilmesinin uygun olmadığını söyledi. Özçakıl, Sema, Mevlevilerin bir zikri olarak telakki edilmektedir. Bir şov ve gösteri olarak değerlendirilmesi çok uygun değil dedi.Konya'da her yıl 7 -17 Aralık tarihleri arasında Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle 'Hz. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' düzenleniyor. Törenlerde davetlilerin en çok ilgisini ise semazenler tarafından yapılan sema ayinleri (Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin) çekiyor. Anma programları boyunca gündüz ve gece Mevlana Kültür Merkezi'nde sema ayinleri gerçekleştiriliyor. Sema ayinin başında Mevlevi şeyhi ya da postnişinin bulunması gerekiyor. Günümüzde şeyhlik makamı olmadığı için de semayı Mevlana'nın makamı olarak kabul edilen ve bu görevi temsilen üstlenen postnişin yönetir. Konya'daki ayinlerin postnişini ve aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü Fahri Özçakıl, sema ayinlerinin bir gösteri ve şov olmadığını zikir olduğunu belirtti.Konya ve Mevlana deyince akla ilk sema ayinlerinin geldiğini ifade eden Özçakıl, şunları söylediKonya ve Hz. Mevlana deyince akla sema geliyor. Sema, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin aşk ve cezbe ile hareket edip dönerek, Allah'ı zikretmesi, onunla beraber olması düşüncesiyle yapmış olduğu bir anlık bir hareketle cereyan ederek başlamış, günümüze kadar da bir ritüel halinde bu yaşantı devam etmeye çalışılmıştır.Sema için şov ve gösteri denmesinin hoş olmadığını belirten Özçakıl, Tabi günümüzde de Hz. Mevlana dostları, Mevleviler ve semazenler Hz. Mevlana'nın bu Allah'a yakın olma düşüncesiyle yapmış oldukları hareketi bir nebze de olsa yakalayabilmek, o anı yaşayabilmek düşüncesiyle sema etmekteler. Sema, Mevlevilerin bir zikri olarak telakki edilmektedir. Bir şov olarak, gösteri olarak değerlendirilmesi çokta uygun değil. Bu, işin manevi bir ritüel olarak Allah'a ulaşabilme düşüncesiyle yapılmış olarak bir hareket, bir zikirdir. Çünkü semazenler, sema ederken her çark atışında(biz her 360 derece dönüşündeki harekete çark diyoruz) Allah'ı zikrederek, semasını devam ettirmektedir. Böylelikle buna bir şov veya gösteri demek hoş olmuyor. diye konuştu.