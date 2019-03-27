Konya MHP'li Kalaycı, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun Yargılanmasıyla İlgili MHP Olarak Destek Veriyoruz

MHP
'li Kalaycı, Akşener ve Kılıçdaroğlu
'nun yargılanmasıyla ilgili MHP olarak destek veriyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Konya mitinginde İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
ve CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun seçim sonrası yargılanmaları için çalışma yaptıkları yönündeki açıklamayı desteklediğini belirtti. Kalaycı, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında bunun hemen seçim sonrası başlatılacağını anlıyoruz. MHP olarak destek veriyoruz tabii ki dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, DHA
'yı ziyaret etti. Gündeme ilişkin açılamalarda bulunan Kalaycı, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi
'nden terör örgütü PKK
ile bağlantılı olan meclis üyesi adaylarının bulunduğu iddiaları üzerine üç partiye tepki gösterdi.
'BENİM ASKERİMİ, POLİSİMİ ŞEHİT EDEN O KATİL TERÖR ÖRGÜTÜ'
Kalaycı, şunları söyledi
Yurt içinde ve yurt dışında evlatlarımıza kurşun sıkanlar, pusu kuranlar ve her tarafta Türkiye
'yi bölme çalışması yürütenler, belediye meclis üyeliklerine girip, belediyeye taşınıyor. Bunu kabullenmek mümkün mü CHP böyle bir sorumsuzluğu nasıl yapabilir. İYİ Parti böylesi bir ortaklıkta nasıl yer alabilir. Benim askerlerimi, polislerimi şehit eden o katil terör örgütü, PKK'nın temsilcilerin nasıl meclislere taşınabilir. Bunu hangi vicdan kabul edebilir. HDP
Eş Başkanı Sezai Temelli
'nin de açıklamalarını da tepki gösteren Kalaycı, Eş başkanları açıklamalar yapıyor. Bir de ayar veriyor, CHP'ye İYİ Parti'ye. Belediye başkanlarının seçilirse kendi oylarıyla seçileceğini söylüyorlar. Bir taraftan 'Kürdistan'da kazanacağız batı da AK Parti
'ye MHP'ye kaybettireceğiz', diyorlar. Bu nasıl bir sorumsuzluk, nereye varmak istiyorlar anlamak mümkün değil. Türk milleti, terör örgütlerinin desteğini almış, terör örgütleriyle iş birliği yapmış hiçbir siyasiye oy vermez. Bu şehitlerimize, tarihimize saygısızlıktır. Bir belediye almak için, belediye meclis üyeliğine yüksek oy almak için neden bu yola başvuruyorlar. Bunun izahını versinler, öyle inkar etmesinler. Her şey açık seçik ortada. Belediye meclis üyeliklerine HDP'den giren PKK ile bağlantısı olan kişilerin bütün şecereleri ortaya çıkmış durumda. Hangi tarihte PKK'da ne yapmış, İmralı
'daki cani ile ilgili ne yapmış hepsinin dökümleri var. Bu nasıl kabul edilebilir. Belediyelere bunları taşımak ne demektir bu. Bunun altında ne yatıyor izah etmeleri lazım. Bu bir zillettir. Bu teşhisimizin de doğru olduğu ortada. Ben insanımızın buna asla müsaade etmeyeceğine inanıyorum. diye konuştu.
'HDP'NİN EŞ BAŞKANI AYAR VERİYOR, HİÇ GIKLARI ÇIKMIYOR'
CHP'ye yönelik eleştirisini sürdüren Kalaycı, İşin ilginç tarafı CHP'nin bakışına baktığımızda, PYD'ye terör örgütü diyemeyen, YPG'ye terör örgütü diyemeyen, bir CHP yönetimi var. Hatta 'Zeytin
Dalı Harekatı'nda bizim Suriye
'de ne işimizi var' diyerek bu harekata karşı çıkan yine CHP Genel Başkanı ve sözcüleriydi. HDP'nin eş başkanı, kendilerine ayar veriyor, hiç gıkları çıkmıyor. Ne HDP'ye, ne de PKK, PYD ve YPG'ye geldi mi ağızlarını açmıyorlar. Çıkıp Atatürk
'ün partisiyiz diyorlar; ama Atatürk ile de hiçbir ilişkileri kalmadı.
Türk milletinin sağduyu olduğunu belirten Kalaycı, Türk halkımız sağduyuludur. 31 Mart seçimlerinde PKK ile FETÖ ile yan yana gelenlere sandıkta dersini verecek. Buna sonun kadar inanıyoruz. dedi.
AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NUN YARGILANMASI
Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Konya mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Meram
Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yargılanmaları için çalışma yaptıkları yönündeki açıklamayı MHP olarak desteklediklerini söyledi. Kalaycı, şöyle konuştu Biz terörle mücadele de, FETÖ olsun, PKK olsun, hangi terör örgütü olursa olsun, sonuna kadar destek verdiğimizi her zaman söyledik. Her defa da o desteği gerek yasama çalışmalarında gerekse yaptığımız açıklamalarla destekledik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Konya mitinginde gerek Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi ayağıyla ilgili gerekse de '15 Temmuz'da Başbakan olacağım' söylemleri ve o dönemde her gittiği yerde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' söylemlerinde bulunmuş olmasının, bunun bir hesabının sorulacağını burada açık açık ifade etti. Hatta sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu kapsamda olduğunu 'öyle benim dokunulmazlığım var güvenmesin. Yasama ve yargı seçimden sonra gereğini yapacak' dedi. Bu çok açık bir ifade, belli ki devletimizin elinde dosyalar oluşmuş. Bu darbe girişimiyle ilgili yapılanmada bunların da sorumlulukları var ki, Yurtta Sulh Konyesi'nin diğer ayakları ortaya çıktı; ama siyasi ayağı ortaya çıkmadı. Ama ben sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarda bu konuda da gerekli delillere ulaşıldığı, dosyanın tekamül ettiğini anlıyorum. Seçimden sonra da düğmeye basılacak anladığım kadarıyla.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile ilgili samimi bir şekilde operasyonların yapıldığını ifade eden Kalaycı, Samimi bir şekilde bu operasyonlar yapıldı. Ama bir tek siyasi ayağı kalmıştı. Biz de sürekli siyasi ayağa girmeden bu mücadele bitmiş sayılmaz. Çünkü siyasi ayak olmadan, bunların yapılanması buralarda istedikleri gibi yapılanması mümkün olmazdı. Sürekli siyasi ayak üzerine operasyon yapılmasını talep ettik. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında bunun hemen seçim sonrası başlatılacağını anlıyoruz, MHP olarak destek veriyoruz tabi ki. Biz zaten baştan beri talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili yapılacak operasyonlara da tabii ki destek veririz diye konuştu.
Konya, MHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Kaynak: DHA