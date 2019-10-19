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Konya milletvekilleri Samancı ve Yokuş Beyşehir'de muhtarlarla buluştu

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

19.10.2019 16:20Konya milletvekilleri Samancı ve Yokuş Beyşehir'de muhtarlarla buluştu
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ve İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde bulunan toplantı salonundaki programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, muhtarlık teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel taşlarından biri olduğunu söyledi.
Mahallelerle ilgili ihtiyaçların muhtarların irtibatları ve araştırmaları sonucu neticelendirildiğini belirten Samancı, "Mahalleyle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman ya da bize bir bilgi geldiği zaman da direkt paylaşacağımız isimler muhtarlarımız oluyor. Mahallelerinize hizmet noktasındaki gayretlerinizi çok iyi biliyorum, devletle olan ilişkilerinizi de gayet yakından takip ediyorum. Allah bu yönüyle gayretinizi artırsın inşallah." diye konuştu.
İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da, muhtarların kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.
Konya'nın her mahallesi için gayretle çalıştıklarını belirten Yokuş, "Mahallerimizin sıkıntıları, sorunları olacak. Bu sorun ve sıkıntıları muhtarlarımız kanalıyla yerel yönetimlerimize, Büyükşehirimize ve elbetteki bakanlıklarımıza ileteceğiz. Bu sorunların çözümü noktasında sizler ne kadar gayretli olursanız, ne kadar çaba harcarsanız, inanın o kadar çabuk sonuç alırız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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