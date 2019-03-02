Konya Milletvekilleri Usta ve Özboyacı Gençlerle Buluştu

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta
ve Selman Özboyacı
gençlerle buluştu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından Kılıçarslan
Gençlik Merkezin'de düzenlenen programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin
Usta, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Konya'nın, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekiline ile Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olduğunu ifade eden Usta, "Konya bu yönüyle gerçekten şanslı. Öğrencilik yılları insan hayatının en keyifli, en verimli olduğu dönemlerdir. Üniversiteyi her alanıyla değerlendirin, üniversiteden donanımlı olarak çıkın." dedi.
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, Gençlik Meclisi fikrinin en önemli unsurunun fikir olduğunu ifade ederek, "Fikriniz hayata geçme şansına sahip. Çok büyük bir fırsat sizler için. Bu ülkenin her zaman bu ülke için ümmet için ne yapabilirim diye düşünen gençlere ihtiyacı var. Bizler her zaman size destek olacağız. Bu güzel topluluktan nice güzel fikirler projeler ve vatana millete hayırlı işler çıkacaktır." diye konuştu.
Etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ise gençlik meclisinin yaptığı çalışmaların hep artan bir grafikle devam ettiğini dile getirdi.
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Kaynak: AA