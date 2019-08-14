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KONYA Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu

Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştuKonya'nın Karatay ilçesi Köseali Yaylası'nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu.

14.08.2019 19:18
KONYA Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu
Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu
Konya'nın Karatay ilçesi Köseali Yaylası'nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu.
Karatay ilçesi Köseali Yaylasında Yahya Keskin isimli bir vatandaşa ait bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında, 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Mısır tarlasında oluşan obrukta henüz bir ölçüm yapılmadığı öğrenildi. Tarlasını sularken obruk oluştuğunu fark eden Yahya Keskin, obruğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Oluşan obruk bölgede tedirginlik yarattı.
KONYA Mısır tarlasında 10 metre derinliğinde obruk oluştu

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Kaynak: DHA

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