Konya Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı

Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldıKONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın motosiklete çarpması sonucu yaşamını yitiren Fadime (28) ve Hikmet Gün (35) çifti, son yolculuklarına uğurlandı.

27.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:42
Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde TIR'ın motosiklete çarpması sonucu yaşamını yitiren Fadime (28) ve Hikmet Gün (35) çifti, son yolculuklarına uğurlandı. Çocukları Ali Efe (6) ile kuzeni Elif Ayşe'nin (10) hastanede tedavileri ise devam ediyor. Çiftten geriye kazadan önce çektikleri selfie kaldı.
Kaza, geçen pazartesi saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden 42 Y 3892 plakalı TIR ile aynı istikamette giden Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ile eşi Fadime Gün olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Ali Efe ve kuzeni Elif Ayşe yaralandı. Yaralı çocuklar Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. TIR şoförü Mehmet Şadi K. (43) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoför Mehmet Şadi K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GERİYE KAZADAN ÖNCE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAF KALDI
Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü motosikletle yakınlarını ziyaretten dönerken TIR'la çarpışmaları sonucu yaşamını yitiren Fadime ve Hikmet Gün çifti, bugün Saray Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Çiftin çocuğu Ali Efe ile kuzeni Elif Ayşe Gün'ün kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çiftten geriye kazadan önce çektikleri selfie fotoğrafı kaldı. Konya Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Akşehir, Konya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine LeBron James’ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Davutoğlu, Bahçeli’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Haber
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Haberler››Güncel››Konya Motosiklet kazasında ölen çiftten geriye son selfie kaldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:40: Türkiye'nin en genç ili Hakkari - Haber 16:39: İnşaat ipini file yapan çocuklar, futbol topuyla voleybol oynadı - Haber 16:39: Yağmur nedeniyle parklar ve sokaklar boş kaldı - Haber 16:39: Nevşehir'den Suriye'ye 2 tır patates gönderildi - Haber 16:39: Motor kaputundaki yavru kedi, 70 km yolculuktan sonra fark edildi - Haber 16:28: Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak - Haber 16:05: Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi - Magazin 15:46: 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında - Haber 09:34: ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor - Ekonomi