Haberler » Güncel » Konya muayene istasyonundaki feci kaza kamerada

Konya muayene istasyonundaki feci kaza kamerada

Muayene istasyonundaki feci kaza kameradaKonya'da araç muayene istasyonunda kanaldan çıkan işçiye otomobil çarptı.

12.10.2019 20:27
Muayene istasyonundaki feci kaza kamerada
Konya'da araç muayene istasyonunda kanaldan çıkan işçiye otomobil çarptı. İşçinin ağır yaralandığı kaza anı kameralar tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre yolu üzerinde bulunan araç muayene istasyonunda meydana geldi. İş yeri çalışanlarından Kamil Durgut'a istasyon içinde bulunan kanaldan çıktığı sırada, muayene için getirilen ve Ramazan B.?nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Durgut kanal içine düştü. Bu anlar muayene istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Kamil Durgut tedavi altına alındı. Durgut'un yoğun bakımda servisindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Konya muayene istasyonundaki feci kaza kamerada

Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:33 Avcılar'da evinin önünde kuyumcunun altın dolu çantası gasp edildi
21:32 Sayısal Loto çekildi (1)
21:32 Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
21:32 Avcılar'da evinin önünde kuyumcunun altın dolu çantası gasp edildi
21:29 Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittiler
21:28 Otomobil çarpmasıyla ölen 3 kadın, işten evlerine gidiyormuş (3)
21:26 Bakan Kasapoğlu, İbrahim Çolak'ı tebrik etti
12.10.2019 21:33:40