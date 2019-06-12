KONYA Müftü, gözyaşları içerisinde kızının cenaze namazını kıldırdı

Müftü
, gözyaşları içerisinde kızının cenaze namazını kıldırdıBalıkesir
'in Bandırma
ilçesinde 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında hayatını kaybeden Sümeyra Güller (16) memleketi Konya
'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı ise Seyhan
Müftüsü Hasan Hüseyin Güller
, gözyaşları içinde kıldırdı.
Kaza, dün Bandırma- Çanakkale
karayolunun Edincik
kavşağı mevkiinde meydana geldi. Seyhan Müftülüğünün kültür turu kapsamında Çanakkale ve Bursa
gezisi için Adana
'dan yola çıkan grubu taşıyan otobüs, otomobil çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin
Güller'in kızı Sümeyra Güller, müezzin Ahmet Toprak
, yardımcı şoför Temel Gökçe
ile kuran kursu öğreticisi Hülya Seyhan hayatını kaybetti, 48 kişide yaralandı.
KIZININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI
Sümeyra Güller'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Hacı Veyis Cami'nde düzenlenen törende Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, gözyaşları içinde kızının Sümeyra Güller'in cenaze namazını kıldırdı. Namaz sonrası kızının tabutuna dokuna Güller, Hakkını helal et kızım' 'dedi. Sümeyra Güller'in cenazesi Üçler
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Müftü Güller'in, diğer kızı Raziye Beyza Güller'in da aynı kazada yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHAMüftü
, Konya
, Güncel