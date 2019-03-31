Konya Muhtar Adayı, Oyunu Atı 'Cemşit' ile Kullanmaya Geldi

Muhtar adayı, oyunu atı 'Cemşit' ile kullanmaya geldi Konya
'da muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin, 4 ay boyunca seçim çalışmalarını birlikte yaptığı atı 'Cemşit' ile oy kullanmaya geldi. Atının kendisine uğur getirdiğini belirten Belgin, kendisine vatandaşlar tarafından 'Atlı muhtar' denildiğini söyledi. Merkez Meram
ilçesi Durunday Mahallesi muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin (31), adaylık süreci boyunca rahvan atı 'Cemşit' ile kapı kapı dolaşarak seçmenlerle görüştü. Bu süreçte büyük ilgi gördüğünü belirten Belgin, bugün sabahta atıyla birlikte oy kullanacağı okula gelerek oyunu kullandı. Mehmet-Kadir Özgüzar İlk ve Ortaokulu'nda oyunu kullanmaya gelen Belgin, okulun kapısına kadar atıyla birlikte geldi. Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Belgin, 4 ay boyunca atı Cemşit ile birlikte seçim çalışmasını yürüttüğünü söyledi. İbrahim Ömür Belgin, şunları söyledi Atım Cemşit ile birlikte 4 ay boyunca seçim çalışması yaptık. Vatandaşlarımızdan çok büyük ilgi gördük. Bugünde atımla birlikte okula gelerek oyumuzu kullandık. İnşallah kazanıp genç muhtarlardan biri olacağım. Vatandaşlarımızda bana 'Atlı muhtar' olarak lakap takmış. Çok mutlu oldum. Cemşit aylardır kahrımızı çekti. Muhtar seçildiğim taktirde ona ödüllendireceğim.
Meram, Merkez, Konya, Güncel
Kaynak: DHA