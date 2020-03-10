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Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Konya'nın Ereğili ve Halkapınar ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

10.03.2020 08:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:08
Konya'nın 2 ilçesinde fırtına nedeniyle okullar tatil edildi

Konya 'nın Ereğili ve Halkapınar ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

İki ilçede de gece saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli ve Halkapınar Hıfzıssıhha Kurulunca eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Halkapınar, Konya, Güncel
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