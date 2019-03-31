31 Mart 2019, 22:47
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Konya'nın Ahırlı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İsa...

Konya

Konya'nın Ahırlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Akgül kazandı.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Akgül kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Akgül bin 317, İYİ Parti adayı Ceylan Arslan 669, BBP adayı Mustafa Öncü 558 oy aldı.

Akgül'ün öz geçmişi -

1975 yılında Akkise'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Akkise'de tamamladı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü'nden, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Akgül, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.

1996 yılında özel sektörde haritacı olarak çalıştı. 1997 yılında memur olarak Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde göreve başladı. Akgül, 2012 yılında Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne vekaleten atandı.

2014'te AK Parti'den Ahırlı Belediye Başkanı seçildi ve halen görevde. İsa Akgül, Konya, AK Parti, Ahırlı, Güncel
Kaynak: AA