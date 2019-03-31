31 Mart 2019, 19:59
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Konya'nın Akören İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsmail...

Konya

Konya'nın Akören ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İsmail Arslan kazandı.

Konya'nın Akören ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İsmail Arslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Arslan 2 bin 282, İYİ Parti adayı İbrahim Ataç 731, bağımsız aday Tahir Dinç 353 oy aldı.

-Arslan'ın öz geçmişi-

İsmail Arslan, 1971 yılında Konya'nın Akören ilçesinde doğdu. Akören Lisesinden mezun olan Arslan, ön lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde lisans eğitimini tamamlaya Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır. İsmail Arslan, MHP, Konya, Akören, Güncel
Kaynak: AA