Konya'nın Akören İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İsmail...

Konya
'nın Akören
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı İsmail Arslan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Arslan 2
bin 282, İYİ Parti
adayı İbrahim Ataç
731, bağımsız aday Tahir Dinç
353 oy aldı.
-Arslan'ın öz geçmişi-
İsmail Arslan, 1971 yılında Konya'nın Akören ilçesinde doğdu. Akören Lisesinden mezun olan Arslan, ön lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesinde lisans eğitimini tamamlaya Arslan, evli ve iki çocuk babasıdır.
İsmail Arslan, MHP, Konya, Akören, Güncel
Kaynak: AA