Haberler » Güncel » Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli - Haber

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.

06.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:00 Konya'nın Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde eğitime kar engeli
'nın , ve ilçelerindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının, yoğun kar yağışı nedeniyle öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.
Konya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Akşehir, Hüyük ve Hadim ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının bugün öğleden sonra tatil edildiği bildirildi.
Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Akşehir, Hadim, Hüyük, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48   Elazığ'da kardan kapanan 150 köy yolundan 63'ü açıldı - Haber
13:48   Başkan Yılmaz sahada - Haber
13:48   Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haber
13:44   'Suyun Çığlığı' projesine yoğun ilgi - Haber
13:43   MÜSİAD Konya'da 'Helal Gıda ve Sağlıklı Beslenme' konferansı - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
6.01.2020 13:50:38