Konya'nın Altınekin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya
'nın Altınekin
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Muharrem Dere
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Dere 5 bin 432, İYİ Parti
adayı Sırrı Ezdemir
3 bin 283, Saadet Partisi
adayı Mustafa Özeskici
49 oy aldı.
-Dere'nin öz geçmişi-
Dere, 1961'de Akıncılar
kasabasında doğdu. İlköğretimini burada tamamlayan Dere, 25 yıl ticaretle uğraştı. Dere, 2014 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinden Altınekin Belediye Başkanı seçildi. Dere, evli ve 5 çocuk babasıdır.
Muharrem Dere, Konya, AK Parti, Altınekin, Güncel
Kaynak: AA