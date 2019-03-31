Konya'nın Bozkır İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya
'nın Bozkır
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Sadettin Saygı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Sadettin Saygı 7 bin 709, BBP
adayı Mehmet Akif Ülker
2 bin 969, İYİ Parti
adayı Kemal Esenkaya
bin 26 oy aldı.
Saygı'nın öz geçmişi
Saygı, 1960 yılında Bozkır'da doğdu. 1980 yılında Selçuk Üniversitesi
Eğitim Enstitüsü, İngilizce Bölümü'nü bitiren Saygı, daha sonra ilçede ticaretle uğraşmıştır. Saygı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA