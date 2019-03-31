31 Mart 2019, 22:04
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Konya'nın Çeltik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ali...

Konya

Konya'nın Çeltik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Meşe kazandı.

Konya'nın Çeltik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Meşe kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Meşe 3 bin 365, İYİ Parti adayı İzzet Çalık bin 560, Saadet Partisi adayı Arif Ali Şahbaz 32 oy aldı.

Meşe'nin öz geçmişi -

Ali Meşe, 1984 yılında Çeltik ilçesinde doğdu. Çeltik Lisesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Meşe, kurduğu inşaat şirketlerinde genel müdürlük ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde de bulunan Meşe, evli ve üç çocuk babası. Ali Meşe, Konya, AK Parti, Çeltik, Güncel
Kaynak: AA