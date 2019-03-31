Konya'nın Çumra İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Halit...

Konya
'nın Çumra
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Halit Oflaz
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Halit Oflaz 19 bin 799, İYİ Parti
adayı Rafet Gülşen
7 bin 375, Saadet Partisi
adayı Abdullah Uysal
bin 779 oy aldı.
-Oflaz'ın özgeçmişi-
Halit Oflaz, 1974 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğdu. Konya Karatay
Lisesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi
Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisans ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde de lisans eğitimini tamamladı. Çumra Yenisu
Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Çumra Belediyesi
İşletme Müdürülüğü, Antalya Belek
Belediyesi İşletme Müdürlüğü ve Selçuklu
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevler aldı. Oflaz, dört çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA