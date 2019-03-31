31 Mart 2019, 23:03
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Konya'nın Çumra İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Halit...

Konya

Konya'nın Çumra ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halit Oflaz kazandı.

Konya'nın Çumra ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Halit Oflaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halit Oflaz 19 bin 799, İYİ Parti adayı Rafet Gülşen 7 bin 375, Saadet Partisi adayı Abdullah Uysal bin 779 oy aldı.

-Oflaz'ın özgeçmişi-

Halit Oflaz, 1974 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğdu. Konya Karatay Lisesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisans ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde de lisans eğitimini tamamladı. Çumra Yenisu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Çumra Belediyesi İşletme Müdürülüğü, Antalya Belek Belediyesi İşletme Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görevler aldı. Oflaz, dört çocuk babasıdır. Halit Oflaz, AK Parti, Konya, Çumra, Güncel
Kaynak: AA