31 Mart 2019, 22:47
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Konya'nın Derebucak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya

Konya'nın Derebucak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Kısa kazandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Kısa kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Kısa 2 bin 106, İYİ Parti adayı Yusuf Uyar bin 304, Saadet Partisi adayı Hüseyin İrmikci 15 oy aldı.

-Kısa'nın öz geçmişi

Ahmet Kısa, 1977 yılında Konya'nın Derebucak ilçesinde doğdu. Derebucak Lisesi'nden mezun olan Kısa, 1992 yılında kurdukları aile şirketinin başına geçti. 2014 yerel seçimlerinde Derebucak Belediye Başkanı seçilen Kısa, evli ve iki çocuk babasıdır. Ahmet Kısa, AK Parti, Konya, Derebucak, Güncel
Kaynak: AA