Konya'nın Doğanhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İhsan...

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İhsan Öztoklu kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İhsan Öztoklu 5 bin 354, İYİ Parti adayı Abdullah Koç 4 bin 134, Saadet Partisi adayı Veysel Kapcı 217 oy aldı.
-Öztoklu'nun özgeçmişi-
İhsan Öztoklu, 1977'de Akşehir'de doğdu. Akşehir Lisesi'nden sonra Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Proje uygulama denetçiliği ve serbest inşaat mühendisiliği yapan Öztoklu, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA