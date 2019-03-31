Konya'nın Doğanhisar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı İhsan...

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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı İhsan Öztoklu kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, İhsan Öztoklu 5 bin 354, İYİ Parti adayı Abdullah Koç 4 bin 134, Saadet Partisi adayı Veysel Kapcı 217 oy aldı.-Öztoklu'nun özgeçmişi-İhsan Öztoklu, 1977'de Akşehir'de doğdu. Akşehir Lisesi'nden sonra Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Proje uygulama denetçiliği ve serbest inşaat mühendisiliği yapan Öztoklu, evli ve iki çocuk babasıdır.