31 Mart 2019, 20:57
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Konya'nın Hüyük İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet...

Konya

Konya'nın Hüyük ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çiğdem kazandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çiğdem kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Çiğdem 4 bin 958, İYİ Parti adayı Ahmet Temiz 2 bin 669, BBP adayı Nusret Akgümüş bin 426 oy aldı.

-Çiğdem'in özgeçmişi-

Mehmet Çiğdem, 1974 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğdu. Hüyük Lisesi'nden mezun olan Çiğdem, Konya şehir merkezinde gıda üzerine işletme açarak ticaret hayatına atıldı.

Daha sonra İstanbul Beyoğlu Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Çiğdem, evli ve iki çocuk babasıdır. Mehmet Çiğdem, AK Parti, Hüyük, Konya, Güncel
Kaynak: AA