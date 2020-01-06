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Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın Taşkent ve Derebucak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

06.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:22 Konya'nın iki ilçesinde eğitime kar engeli
'nın ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Taşkent Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Derebucak ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Derebucak, Taşkent, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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