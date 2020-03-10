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Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.

10.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:57
Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi
Konya 'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle iki ilçede okullar bugün tatil edilerek eğitime 1 gün süreyle ara verildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Halkapınar, Ereğli, Konya, Güncel
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