Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi
Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.
10.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:57
Konya 'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde etkili olan fırtına sebebiyle okullar tatil edildi.
Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle iki ilçede okullar bugün tatil edilerek eğitime 1 gün süreyle ara verildi. - KONYA
Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle iki ilçede okullar bugün tatil edilerek eğitime 1 gün süreyle ara verildi. - KONYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi
Etiketler : Halkapınar, Ereğli, Konya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti