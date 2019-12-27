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Konya'nın ilçelerinde kar yağışı

Konya'nın bazı ilçelerinde yağan kar yerleşim merkezlerini beyaza bürüdü.

27.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:18 Konya'nın ilçelerinde kar yağışı
'nın bazı ilçelerinde yağan kar yerleşim merkezlerini beyaza bürüdü.

Konya'nın , , Derebucak ve Hüyük ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan ve aralıklarla yağan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü.

Derbent ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Konya'nın Kış Sporları Merkezi olması için çalışma yürütülen Aladağ da kar yağışının ardından bembeyaz oldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derbent Belediyesi ekipleri, ilçedeki kar yağışının ardından yolları ulaşıma açık tutabilmek için çalışma başlattı.

Kar yağışı Beyşehir, Derebucak, Hüyük ilçe merkezleri ve mahalleleri yüksek kesimlerde etkili oldu.

Beyşehir, Derbent, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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