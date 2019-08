Konya'nın ilk 'Fide Üretim Tesisi' Meram'da açıldı

'KOP ile doğru fide verimde kalite' projesi kapsamında, Konya 'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği'nin ortaklığında ve KOP İdaresinin desteğiyle kurulan 'Sebze Fidesi Üretim Tesisi' gerçekleştirilen törenle açıldı.'KOP ile doğru fide verimde kalite' projesi kapsamında, Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği'nin ortaklığında ve KOP İdaresinin desteğiyle kurulan 'Sebze Fidesi Üretim Tesisi' gerçekleştirilen törenle açıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı."Bu tesis sayesinde Konya çiftçisinin rekabet gücü daha da artacak"Törende ilk olarak kürsüye gelen Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çerez, tesis hakkında katılımcılara bilgi verdi. 3 bin 700 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu bulunan tesisin, 3 bin 250 metrekare üretim serası, 200 metrekare depo ve 105 metrekare idari binadan oluştuğu bilgisini veren Çerez, Konya'da ilk ve tek olan üretim tesisinin 12 milyon fide üretmeyi hedeflediğini ve son sistem tohum atma makinesi ve ısıtma sistemiyle donatıldığını söyledi.Açılışı yapılan tesisin Konya tarımı için önemine değinen Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise, "Üretim yapılacaksa tohum ve fidelerin ari ve kaliteli olması gerekir. Bizler bunun için büyük uğraşlar sonucunda bir araya geldik. Konya çiftçisinin dünyada ve Türkiye'de rekabet edebilmesi adına alt yapı ile ari ve kaliteli tohuma ihtiyacı vardı. Biz bu yolda bugün önemli bir adım attık. Çiftçimizin rekabet gücü böylelikle daha da artacaktır" diye konuştu."Tesis birçok açıdan çiftçilerimize büyük yarar sağlayacak"Konuşmasına Konya'da yaklaşık 900 bin hektarlık bir alanda sebze üretimi yapıldığını hatırlatarak başlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin'de bu alanda yaklaşık 100 milyon sebze fidesi ihtiyacı olduğunu belirtti. Kurulan tesiste 12 milyon adet üretim yapılacağını kaydeden Ergin, Konya için böylesine önemli bir yatırıma imza atan kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti. Ergin, "Fideleri hastalıktan kurtaracak, çiftçilerimize daha fazla kar etmemelerinin yolunu açacağız. Verim ve kalite artışını sağlayarak fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçmiş olacağız" dedi."Katma değeri yüksek ürünlere geçiş refahı yakalamak adına önemli"Kurum olarak, bölgenin kaynaklarını özellikle de tarım alanındaki kaynaklarını harekete geçirmek adına projeler ürettiklerini ifade eden KOP Başkanı İhsan Bostancı ise, "KOP İdaresi olarak kentsel ve kırsal refahı artırmak amacıyla faaliyetler yürütmekteyiz. Bu noktada katma değeri yüksek ürünlere geçiş bu refah için önemli bir adım. Sebzecilik, bölge ekonomisi için önemli bir yer tutuyor. Bu noktada verimi ve kaliteyi artırmanın ön şartlarından biri de çevre şartlarını istenilen normlara getirmek ve pazarın talep ettiği doğru fideyi oluşturmaktır. İşte bu proje önce Konya sonrasında da tüm KOP bölgesinde, bölge şartlarına uygun, hastalıklara dayanıklı ve kaliteli sebze fidesini çok daha ekonomik karşılamak hedefinde atılmış önemli bir adımdır. Tüm paydaşlara ve destek verenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu."Konya tarımının geleceği için büyük bir adım"Konya gibi önemli bir tarım şehrinde, böylesine önemli bir projenin ortağı olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek sözlerine başlayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, projeye arsa ve maddi anlamda destek verdiklerini belirtti. Projenin tüm paydaşlarına bu mutluluğu kendilerine yaşattıkları için teşekkür eden Başkan Kavuş, "Kurum ve kuruluşlarımız ortak hedefe kilitlendiğinde ortaya hep böyle güzel projeler çıkıyor. Konya bir tarım kenti olmasına rağmen bu tesis, şehir için önemli bir eksiklikti. Bu nedenle bu açılış Konya için şimdilik küçük ama geleceğimiz için tarihi ve büyük bir adım. Ülkemizin hedeflerine ulaşmasında en temel aktör tarım sektörüdür. Mahallelerinin üçte biri tarım ile uğraşan Meram'da böyle bir tesisin açılması, çiftçimizin yanında olduğumuzun ve onlara verdiğimiz desteğin her geçen gün büyüdüğünün en önemli göstergesidir" şeklinde konuştu."Eksikliği hissedilen ve beklenilen bir proje hayat buldu"Kaymakamlık olarak Meram Belediyesi ile tarım, eğitim, sağlık ve sosyal yardım projeleri ürettiklerinin altını çizen Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, bu projelerin hazırlanmasında en çok, projenin yerinde olmasına dikkat ettiklerini ifade etti. "Geleneksel ve modern tarımın argümanlarını birleştirerek yine çiftçilerimizin yararına sunuyoruz" diye konuşan Çelik Konya'da geniş bir alanda sebze üretilmesine rağmen üretim tesisinin bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu kaydetti. Çelik bu tesisle çiftçilere düşük maliyetli, hastalıklardan uzak, iklime uygun ve nitelikli fideler sağlanacağını da ifade etti."AK Parti İktidarı ile tarımın geldiği noktayı göstermesi açısından önemli"Hizmete açılan tesisin Konya'ya ve bölgeye hayırlar getirmesini dileyerek sözlerine başlayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, açılan tesisin Türkiye tarımının 2002'den bu yana nerelere geldiğini görmek adına önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Yıllarca bekleyen Mavi Tünel projesinin hayata AK Parti iktidarı ile hayat bulduğunu belirten Angı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var; 'Yerli üret, yerli tüket' diye. Bu tesis bu sözün hayat bulmuş şekillerinden birisi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, STK'larla bir araya gelmesinden doğan bereketi yaşıyoruz bugün. Bir araya gelince ne güzel projeler ne güzel tesisler ortaya çıkıyor. Bu nedenle katkı veren tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Burada üretilecek fidelerle insanların ihtiyacı karşılanacak, örneklik teşkil edecek. Bu birliktelik ve ortaya çıkan bu tesis çiftçimizin ihtiyacının karşılanmasının yanısıra önemli bir örnek teşkil edecektir" diye konuştu."Kaynakların en doğru kullanıldığının en güzel örneklerinden biri"Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya'nın üretim geleneğinin 10 bin yıldır devam ettiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahım Altay, şehrin bu geleneğinin güçlenerek devam ettiğini söyledi. Çiftçilerin ihtiyacı olan sebze fidelerinin en kaliteli ve en verimli şekilde üretecek tesisin Konya için önemine değinen Altay, "Konyalı ve bölge üreticilerimize sağlıklı ve ucuz sebze fidelerini çiftçilerimize ulaştıracak bu tesis kaynakların en doğru ve en güzel şekilde kullanımını için önemli bir örnektir. Peyzaj bitkilerinin üretilecek olması belediyemiz açısından, istihdama ve üretime katkı sunacak olması da ekonomimiz açısından paha biçilemezdir. Paydaş kurumların burada gösterdiği ortaklık ise takdire şayandır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi."Bu tesis tarım için yürütülen planlı ve titiz çalışmaların meyvesidir"Konya'nın Türkiye tarımı için en önemli illerden biri olduğunu ifade eden Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, Türkiye'nin Ak Parti iktidarıyla tarımda dünya 8.'si, Avrupa Birliği Ülkeleri arasında ise 1. sıraya yükseldiğini belirtti. Gelinen bu noktayı hiçbir zaman yeterli görmediklerini ve daha iyisi için planlı ve titiz bir çalışma yürüttüklerini belirden Erdem, "Bugün açılışını yaptığımız bu önemli tesis bu anlayışımızın bir göstergesi. Tarım artık askeri güç kadar önemli. Her geçen gün bu önemi daha da artıyor. Bu sebeple dünyada Türkiye, Türkiye'de Konya daha da anlam kazanıyor. Böylesi güzel çalışmalara her daim destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Dikkat ve koordinasyonla tarımımızın gelişmesi için bu projeye hayat veren ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Konyamıza hayırlı olsun" diye konuştu."Çiftçilerimize büyük katkı sunacak tesis Konya'ya hayırlı olsun"Üretime dönük ve Konya'ya büyük katkı sunacak böyle bir tesisin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, yapılan konuşmalarla tesisin Konya ve Konya çiftçisi için ne denli önemli olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Konya'da ki kurum ve kuruluşların hizmet söz konusu olduğunda büyük bir şevk ve heyecanla hareket ettiklerini söyleyen Toprak, "Bu birliktelik geleceğimiz açısından çok önemli ve çok sevindirici. Birlikteliğin en güzel örneğini sunan Meram Belediyesi, proje için arsa tahsis etmiş. Arazi olmazsa ne yapabilirsiniz? Bundan daha önemli bir şey yok. Son yüzyılda kaynakların önemi ortaya çıktı. Kaynakları en iyi şekilde kullanıp en iyi ürünü üreten kazançlı çıkacaktır. Konya her konuda olduğu gibi kıt kaynakların verimli kullanılması için tarımda da projelere imza atıyor. Bunlardan biri de bugün açılışını yaptığımız bu tesis. Konya çiftçisinin ihtiyacının yüzde 12'sini karşılayacak tesis çiftçilerimize büyük katkı sunacaktır. Böylesine önemli ve hassas bir konuda yatırım yaptıkları için paydaş kuruluşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Tesisin açılışın ardından hizmete girdiKonuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirdi. Törene katılanlar daha sonra tesisi gezerek, bilgi aldı. Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çerez, Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdürleri, Akademisyenler, STK Başkanları ile çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA