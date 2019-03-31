Konya'nın Karatay İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya
'nın Karatay
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hasan Kılca
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Kılca 84 bin 486, İYİ Parti
adayı Ahmet Tamer
9 bin 150, BBP
adayı Kazım Birtane
6 bin 631 oy aldı.
Kılca'nın öz geçmişi
Hasan Kılca, 1970 yılında Konya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunu olan Kılca, bir süre serbest avukat olarak çalıştı. 1997 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi'nde avukat olarak göreve başlayan Kılca, 2002 yılında 1. Hukuk Müşaviri, 2016 yılında ise Genel Sekreter
olarak belediyede hizmet verdi. Sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev alan Kılca, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA