Konya'nın Meram İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya'nın Meram ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Kavuş kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Kavuş 91 bin 888 oy aldı.<br><br>-Kavuş'un özgeçmişi-<br><br>Mustafa Kavuş, 4 Temmuz 1974'te Konya'da doğdu. Ali İhsan Dayıoğlugil İlköğretim Okulu ve Konya İmam Hatip Lisesi'nin ardından 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Lisans eğitiminin ardından Selçuk Üniversitesi Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tekstil, yayınevi ve gıda sektörlerinde işletmecilik ve yöneticilik yaptı.