Konya'nın Selçuklu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya
'nın Selçuklu
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ahmet Pekyatırmacı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Pekyatırmacı 175 bin 392, İYİ Parti
adayı Muammer Çağlayan
39 bin 678, CHP
adayı Ahmet Adil Tırpan
15 bin 492 oy aldı.
-Pekyatırmacı'nın özgeçmişi-
1971 yılında Konya'da doğan Pekyatırmacı, 19 Mayıs
İlkokulu ve Konya İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra, Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 1995 yılında başladığı iş hayatında 2001 yılına kadar değişik şirketlerde kurucu ortak ve şirket müdürü olarak görev yapan Pekyatırmacı, 2001 yılından sonra da kendine ait şirketinde iş hayatına devam etti.
2014 yılı Aralık
ayında Selçuklu Belediyesi Meclis üyesi olarak başkan yardımcılığı görevine atanan Pekyatırmacı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ahmet Pekyatırmacı, Arapça ve İngilizce biliyor.
Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti, Selçuklu, Konya, Güncel
Kaynak: AA