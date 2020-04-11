Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Konya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.

11.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:36
Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi
Konya 'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan meydan, cadde ve sokaklar havadan görüntülendi.
Kentin en işlek olduğu Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı, Atatürk İstanbul Caddesi, kent otogarı ile ana arterler ve sokaklar sessizliğe büründü. Toplu taşımanın durduğu kentte polisler gözlem noktaları oluşturdu.
Sokakları ilk kez bu kadar boş gördüğünü belirten KonTV Haber Spikeri İbrahim Arıcı, mesleki olarak gözlem yapmak için sokağa çıktığını belirterek, yasağa herkesin uymasının gurur verici olduğunu söyledi.
Arıcı, kent caddelerinde sadece polisleri görebildiğini belirterek, "Sokağa çıkma yasağını ben ilk kez yaşıyorum. Kenti bu denli boş görmemiştim. Mesleki gözlem için dışarıdayım. Sokağa çıkma yasağını çok eleştirenler oldu, fakat İtalya ve Fransa gibi ülkelerde 24 saat önceden haber edilen yasaklarda insanlar 24 saat dışarıda kaldılar. Bunu da görmek, anlamak lazım." diye konuştu.
Polislerin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerin ise boş olduğu, kent sakinlerinin yasağa uygun davrandığı gözlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Alaaddin Bulvarı, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Haberler ›› Güncel ››Konya'nın sessizliğe bürünen cadde ve sokakları havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü - Haber 15:34: Ahlat'ta dolu etkili oldu - Haber 15:32: Koronavirüsü yenen hastanın mektubu duygulandırdı - Haber 15:32: Elazığ'ın Arıcak ilçesinden Diyarbakır'a bağlantı yolları kapatıldı - Haber 15:31: Ordu'da fırınlardan vatandaşlara eve ekmek servisi - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler