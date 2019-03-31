31 Mart 2019, 20:55
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Konya'nın Yalıhüyük İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Koçer kazandı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Koçer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Koçer 499, İYİ Parti adayı Şenaydın Doğan 361, BBP adayı Memiş Soylu 354 oy aldı.

Koçer'in öz geçmişi -

Hasan Koçer, 1963 yılında Yalıhüyük ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Taşkent'te tamamlayan Koçer, 1983 yılında çalışma hayatına girdi. 1990 yılında Yalıhüyük Belediyesinde çeşitli birimlerde müdürlük yaptı.

2014 yerel seçimlerinde Yalıhüyük Belediye Başkanı seçilen Koçer, evli ve üç çocuk babasıdır. Hasan Koçer, AK Parti, Konya, Yalıhüyük, Güncel
Kaynak: AA