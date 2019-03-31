Konya'nın Yalıhüyük İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Konya
'nın Yalıhüyük
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hasan Koçer
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Koçer 499, İYİ Parti
adayı Şenaydın Doğan
361, BBP
adayı Memiş Soylu
354 oy aldı.
Koçer'in öz geçmişi -
Hasan Koçer, 1963 yılında Yalıhüyük ilçesinde doğdu. Lise eğitimini Taşkent
'te tamamlayan Koçer, 1983 yılında çalışma hayatına girdi. 1990 yılında Yalıhüyük Belediyesinde çeşitli birimlerde müdürlük yaptı.
2014 yerel seçimlerinde Yalıhüyük Belediye Başkanı seçilen Koçer, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Kaynak: AA