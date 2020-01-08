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Konya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Konya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor.

08.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:43Konya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiliyor. ilçesinde kar yağışı sonrasında çok sayıda mahalleye elektrik verilemezken, pazartesi gününden beri tatil olan okullar perşembe günü de tatil edildi.

Yaklaşık bin 500 metre rakıma sahip olan Hadim ilçesinde yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Geç gelen kar yağışı bir taraftan yüzleri güldürürken, zorlukları da beraberinde getiriyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreyi geçerken, ilçenin yüksek kesimlerinde yer yer 2-3 metreyi buluyor.

Okullar perşembe günü de tatil

Kar yağışının ardından pazartesi günü öğleden sonra tatil edilen okullarda eğitim öğretim ise olumuz şartlar sebebiyle başlayamadı. Hadim'de okullar yarın (perşembe) da tatil edildi. Kar yağışı sonrası öğrencilerin olmadığı okul bahçeleri de beyaz örtüsüyle boş duruyor. Hadim Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde kepçeler ve çalışanlarla kar temizliği yaparken, vatandaşlar da evlerinin önünü ve çatılarını temizlemeye çalışıyor. Sokaklarda köpekler kar üzerinde oynarken, güvercinler çarşı merkezinde dükkanların demirleri üzerinde sıra sıra diziliyor.

" 'da kar yağması gerekiyor"

Vatandaşlar da Hadim'e kışın bu yıl çok geç geldiğini belirterek, "Aralık ayında bile adeta bahar havası vardı. Ama son 1 haftadır çok iyi kar yağışı oldu. Şehir merkezinde şu an 1 metreyi aşan kar var. Yüksek kesimlerde kar yüksekliği yer yer 2 metreyi, 3 metreyi geçiyor. Toroslar'ın ihtiyacı kar, bu bölgenin bereketi, su ihtiyacını karşılamak için Toroslar'da kar yağması gerekiyor" dedi.

"Çok sayıda mahalleye elektrik verilemiyor"

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, kar yağışının ilçe genelinde 10 gündür aralıklarla devam etiğini belirterek, "Yaklaşık 1,5-2 metre bölgesel olarak değişken şekilde kar yağışı meydana geldi. İlçe merkezi ve bağlı 15'den fazla mahallemizde elektrik kesintisi uygulanıyor, 150-200 civarında direkler yıkıldı, sulu kardan dolayı. Yaklaşık olarak ilçe merkezimizde 10 gündür kar temizleme, yol açma çalışmalarımız devam ediyor. 32 mahallemizden şu anda sadece Alanya tarafında bulunan bir mahallemizin yolu kapalı. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Cenabı Allah bereketi versin. Tabii genel kapsamda düşünüldüğü zaman bir afete dönmeden, can kaybı olmadan bu süreci belediye ekiplerimiz, MEDAŞ, Büyükşehir Belediyesi el birliği halinde şu anda çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yardımcı olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Toroslar, Hadim, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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